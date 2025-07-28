Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalardan oluştu.

İdman; ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla başladı. Ardından siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekibin direktifleri doğrultusunda taktiksel varyasyonlar ve set oyunları üzerinde çalıştı.

Hedef: Avrupa’da Tur Atlamak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk ile rövanş maçını önümüzdeki günlerde oynayacak. İlk maçta alınan sonucun ardından, siyah-beyazlılar taraftarı önünde turu geçmek için sahaya çıkacak.

Teknik heyet, oyuncuların fiziksel hazırlığı kadar taktik disiplini de üst düzeye çıkararak rövanşa güçlü bir kadro ve planla çıkmayı hedefliyor.

Beşiktaş’ta Hedef Avrupa’da Başarı

Yeni sezon öncesi kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Beşiktaş, Avrupa arenasında başarı hedefliyor. Solskjaer önderliğinde takımın oyun planı giderek şekilleniyor.