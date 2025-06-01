Maça hızlı başlayan Galatasaray ilk periyodu 29-23 önde tamamladı. Ancak ikinci periyotta toparlanan Beşiktaş, devreye 56-60 geride gitti. İkinci yarıda etkili hücumlar sergileyen Beşiktaş, üçüncü periyotta farkı açarak 92-73 üstünlük sağladı. Son periyotta da oyun kontrolünü elden bırakmayan siyah-beyazlılar, sahadan 107-85 galibiyetle ayrıldı.

Jonah Mathews Yıldızlaştı

Beşiktaş’ta Jonah Mathews 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ona Dustin Sleva 19 sayı, Kyle Allman ise 17 sayı ile eşlik etti. Galatasaray, kendi sahasında ağır bir yenilgi alarak sezonu erken kapatmış oldu.

Beşiktaş Yarı Finalde

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka, seride 2-0’lık üstünlük sağlayarak adını Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yazdırdı. Siyah-beyazlılar, yarı finalde şampiyonluk mücadelesine devam edecek.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

GALATASARAY: Palmer Jr. 19, Young 18, Göksenin Köksal 6, Delgado 3, Wallace, Izundu 13, Cummings 10, Buğrahan Tuncer 7, Blumbergs, Sadık Emir Kabaca 9, Yaman Alişan

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Needham 13, Mathews 20, Sleva 19, Berk Uğurlu 11, Terry 2 , Yiğit Arslan 16 , Allman 17, Morgan 9, Plavsic, Kerem Konan

1’İNCİ PERİYOT: 29-23

DEVRE: 56-59

3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-92