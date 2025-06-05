İstanbul Kadıköy'de park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Kadıpaşa Sokağı'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde hafif ticari aracını park ederek evine giden Ruzi Akkaya, sabah işe gitmek için çıktığında aracının üzerine ağaç devrildiğini gördü. Akkaya'nın ihbari üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek kaldırırken belediye ekipleri yolu temizledi. Devrilen ağaç nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda hafif ticari araçta hasar oluştu.

YOLA ÇIKACAKTIM BAYRAM ÜZERİ

Araç sahibi Ruzi Akkaya “Gece aracın üzerine ağaç devrilmiş. Araç önünde biraz hasar var, tutanak tutuldu. Bayram üzeri tamda yola çıkacaktık" dedi.(DHA)