Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni bir kanun teklifiyle bedelli askerlik ücretine önemli bir zam yapılması planlanıyor. Mevcut uygulamada ücret 335 bin TL seviyesinde bulunuyor. Teklif yasalaşırsa, ücretin yaklaşık 417 bin TL’ye çıkarılması öngörülüyor. Bu artış, yaklaşık %25’lik bir zam anlamına geliyor.

Düzenleme şu aşamada TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi, ancak TBMM Genel Kurulu’nda onaylanıp Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra, bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar yeni ücret üzerinden ödeme yapacak.