İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu'nun spor kanalı Tivibu Spor, Almanya Futbol Ligi'nde (Bundesliga) "Der Klassiker (Klasik)" olarak nitelendirilen Bayern Münih-Borussia Dortmund maçını naklen yayınlayacak.

Lider Bayern Münih, 12 Nisan tarihinde saat 19:30’da Allianz Arena’da Borussia Dortmund’u ağırlayacak. Bu dev derbi, futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Tivibu Spor’dan yapılan açıklamaya göre, Bundesliga'nın zirve mücadelesi veren bu iki dev, tarihsel olarak büyük bir rekabete sahip. Bayern Münih, bugüne kadar Borussia Dortmund'u 69 kez mağlup ederken, Dortmund ise 35 kez galip geldi. Ayrıca, iki takım arasında 32 kez berabere sonuçlanan maçlar da bulunuyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecanla bekleniyor.

Ayrıca, basketbolseverler için de heyecan verici bir dönem başlıyor. Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonlarından biri olan EuroLeague, normal sezonunun son haftasına girerken, temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes için kritik anlar yaşanıyor. Fenerbahçe Beko, Bayern Münih karşısında alacağı galibiyetle play-off’a lider olarak girmeyi hedefliyor. Bu önemli karşılaşma, yarın saat 21:00’de oynanacak ve Tivibu üzerinden S Sport kanalından naklen izlenebilecek.

Anadolu Efes ise play-off yolunda art arda kazandığı maçlarla ilk 10'u garantileyerek, başarılı bir sezon geçirdi. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in son haftadaki performansları, EuroLeague'in final tablosunu şekillendirecek.

Hem futbol hem de basketbolseverler, Tivibu üzerinden bu heyecan verici maçları canlı olarak izleyebilecekler. Tivibu Spor, Almanya Bundesliga ve EuroLeague’in nabzını tutmaya devam ederken, spor dünyasındaki en büyük derbi ve mücadeleleri evlere taşıyor.