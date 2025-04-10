Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Adranos Çayı’nda bataklığa düşen Y.E. (45), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tavşanlı- Harmancık yolu Balıkesir ışıklı kavşakta bulunan köprü altında Adranos Çayı’nda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çaydaki bataklığa düşen Y.E. isimli kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Y.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaynak: DHA