Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Fatih Yüzme Havuzu’nda yürütülen yenileme çalışmalarında önemli bir ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, modernize edilen tesisin yakın zamanda yeniden Ankaralıların hizmetine sunulacağı belirtildi.

Başkentlilere daha konforlu ve çağdaş bir spor alanı sağlamak amacıyla yenilenen yüzme havuzu, 7 bin metrekarelik kapalı alanı ve 8 bin metrekarelik geniş peyzaj düzenlemesiyle dikkat çekiyor. Tesis içerisinde yalnızca yüzme havuzu değil, aynı zamanda farklı sosyal alanlar da yer alacak. Vatandaşların spor yaparken aynı zamanda keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunmayı hedefleyen yenileme çalışmaları, bölge sakinleri tarafından da büyük bir heyecanla bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tesisin modern donanımlarla yenilendiğini ve hizmete açıldığında Başkentlilerin spor yapma imkanlarının daha da genişleyeceğini vurguladı. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Sincan Fatih Yüzme Havuzu hem çocuklar hem de yetişkinler için çeşitli yüzme eğitimlerine, spor organizasyonlarına ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise haberi Başkentlilerle sosyal medya hesaplarından paylaşarak;

"BAŞKENTE YENİ BİR SPOR TESİSİ!

Sincan Fatih Yüzme Havuzu’ndaki yenileme çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. Yakın zamanda açılışı yapılacak olan Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, toplamda 7 bin metrekare kapalı alan ve 8 bin metrekare peyzaj ile sosyal alanıyla Başkentlilere hizmet verecek

Tesisimizde; açık yüzme havuzu, tenis kortu, basketbol sahası ve kafeterya gibi çeşitli alanlar yer alacak. Bu sayede, spor severler ve aileler için keyifli bir buluşma noktası oluşturuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yakın zamanda Ankaralılarla yeniden buluşacak olan spor tesisi, görkemli bir açılışa hazırlanıyor.