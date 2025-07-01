İletişim Başkanlığı, Türkiye ve Çin arasındaki medya ve iletişim iş birliğini güçlendirmek amacıyla 2 Temmuz 2025 tarihinde Ankara’da Türkiye-Çin Medya Forumu düzenleneceğini açıkladı. Forum, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmeyi ve halklar arasındaki etkileşimi artırmayı amaçlıyor. Açılış konuşmasını, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin yapacak.

Medya ve İletişim İş Birliği Fırsatları Ele Alınacak

Forumda Türkiye ve Çin’den medya profesyonelleri, akademisyenler ve kamu kurumlarının temsilcileri bir araya gelecek. İki ana oturumdan oluşan panelde, “Yeni Küresel İletişim Mimarisinde Stratejik Ortaklık: Türkiye-Çin” başlıklı oturumda, iki ülke arasındaki iletişim ve medya iş birliği fırsatları, küresel iletişim dinamikleri çerçevesinde değerlendirilecek.

Yapay Zeka ve Yenilikçi Teknolojiler Stratejik İletişimde Konuşulacak

Forumun ikinci oturumu “Stratejik İletişimde Yapay Zeka ve Yenilikçi Teknolojiler” başlığını ele alıyor. Burada iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin stratejik iletişim üzerindeki etkileri, yapay zeka, büyük veri ve dijital altyapıların kamu diplomasisi ve medya üretimindeki rolü tartışılacak. Ayrıca medya diplomasisi, kültürel etkileşim ve dijitalleşme alanlarında somut iş birliği fırsatları da değerlendirilecek.