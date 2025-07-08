Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında geçen cumartesi günü gözaltı kararı alındı. Başkan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alındı, Mustafa Gökhan Böcek'in ise ailesiyle beraber İtalya'da olduğu bildirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında aynı gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zeynep Kerimoğlu, savcılıktaki ifadesi sonrasında adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik ise Kerimoğlu'nun yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi. Başkan Böcek ise 2 saatlik savcılık sorgusu sonrasında tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Böcek, Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Görevden uzaklaştırıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklama kararını İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık, dün akşam saatlerinde, Başkan Muhittin Böcek'in, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 45'inci maddesi gereğince (Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır) Antalya Valiliği, 45'inci maddeyle alakalı süreci başlattı. Antalya Valisi Hulusi Şahin imzalı Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen yazıyla, meclisin 11 Temmuz Cuma günü toplanması kararını iletti. CHP'nin 76, AK Parti'nin 22, MHP'nin 10, DP'nin 3 ve 1 de bağımsız meclis üyesi bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi, toplantıda başkan vekilini seçecek.