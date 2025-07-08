Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yaşsndı. Nurbay K., CNC makinesinde kesim yaptığı esnada fırlayan ahşap parça sağ koluna çarpıp kesti. Nurbay K.’nin kolunda derin kesiler meydanageldi. İhbarla olay yerine sağlık ekibi gönderildi. Yaralı işçi, sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alından Nurbay K., sonrasında Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla alakalı inceleme başlatıldı. (DHA)