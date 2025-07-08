Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında dün akşam gözaltına alınan 6 şüpheliyle birlikte toplam 31 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Manavgat Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine yönlendirildi.

Adliyede Yoğun Mesai ve Sağlık Müdahalesi

Diğer şüphelilerin ifadeleri de gün boyunca alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edilmeye devam ediyor. Bu sırada ifade sırası bekleyen şüphelilerden biri rahatsızlanınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Adliyeye gelen sağlık ekipleri, fenalaşan şüpheliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra adliyeden ayrıldı. Soruşturma kapsamında gelişmelerin gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.