Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Anneler Gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Başkan Karakoç'un Anneler Günü Mesajı şöyle: Sevgisiyle yolumuzu aydınlatan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." diye konuştu.

Anneler Günü neden kutlanır?

Anneler Günü, anneleri onurlandırmak, sevgi ve minnettarlığımızı göstermek için kutlanan özel bir gündür. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır. Peki bu günün tarihçesi nereden geliyor?

Anneler Gününün Tarihçesi

Anneler Günü'nün kökeni çok eski zamanlara, Antik Yunan ve Roma dönemlerine kadar gider. O dönemlerde de anneler ve doğurganlık tanrıçaları için festivaller düzenlenirdi. Ancak bugünkü anlamıyla Anneler Günü 1900’lü yılların başında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır.

Amerikalı bir kadın olan Anna Jarvis, 1905 yılında annesini kaybettikten sonra, onun anısını yaşatmak için bir gün ilan edilmesini istedi. Annesi, hayatı boyunca annelerin emeğine dikkat çekmeye çalışmış bir kadındı. Anna Jarvis de annesinin bu isteğini gerçekleştirmek için çaba gösterdi. 1908 yılında ilk resmi Anneler Günü etkinliği yapıldı. Ardından bu gün hızla yayıldı ve 1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson Anneler Günü’nü resmi bir gün olarak ilan etti.

Zamanla bu özel gün, dünyanın birçok ülkesine yayıldı. Her ülke kendi kültürüne göre kutlasa da, ortak amaç anneleri sevgiyle anmak ve onlara değer vermektir.