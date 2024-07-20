Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Kırtepe Mahallesi Yalı mevkisindeki taksi durağı önünde meydana geldi. Ramazan Turgut (53) yönetimindeki 74 BZ 015 plakalı hafif ticari araç, taksi durağı önünde durduktan sonra geri manevra yaptı. O sırada araç, yolda yürüyen kadın ile anne ve kucağındaki bebeğine çarptı. Kadın ve kucağındaki bebekle yere düşen anneye, çevredekiler yardım etti. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan anne ile bebeğini hastaneye kaldırdı. Sürücü Ramazan Turgut, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Taksi durağının güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.