Heyelanlar; Ulus ilçesine bağlı Eseler, Eldeş, Güneyören ve Kızıllar köyleri ile Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde etkili oldu. Yumuşayan zemin nedeniyle meydana gelen toprak kaymaları ulaşımı aksatırken, bazı bölgelerde yol tamamen kapanmıştı.

Bartın İl Özel İdaresi ekipleri, olayın hemen ardından iş makineleriyle müdahale ederek yolların açılmasını sağladı. Yetkililer, bölgede heyelan riski bulunan alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, vatandaşların ani toprak kaymalarına karşı tedbirli davranması çağrısında bulundu.