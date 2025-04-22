Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde kutlama programlarıyla coşkuyla kutlayacak. Bakanlık, 23 Nisan günü 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenecek şenliklerde, çocukların eğlenceli zaman geçirmesi için çeşitli etkinlikler sunacak.

Kutlama programlarında, Sıfır Atık konulu atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro ve daha birçok etkinlik yer alacak. Çocuklar, hem eğlenip hem de çevre bilincini öğrenme fırsatı bulacak.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Sevgiyle kurulan şehirlerimizde bayram var, neşe var, 23 Nisan Şenliğimiz var. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da çocuklarımızın kahkahaları gökyüzüne karışacak, umutlarımız yeniden yükselecek. 23 Nisan Şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz.”

Etkinlik Yerleri ve Saatleri:

Adıyaman : Eğriçay Parkı

Hatay/İskenderun : Millet Parkı

Kahramanmaraş : Namık Kemal Mahallesi 49024 Sokak

Malatya: İnönü Caddesi

Bu özel gün, tüm çocukların bir araya gelip bayram coşkusunu yaşaması için büyük bir fırsat sunuyor. Etkinliklere katılacak çocuklar, neşe ve umut dolu bir atmosferde 23 Nisan’ı kutlayacak.