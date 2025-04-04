NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarını 3-4 Nisan'da bir araya getiren toplantının ikinci gününün açılışında yaptığı açıklamada, 24-26 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkların ele alınacağını ifade etti.

Rutte, oturumda Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da bulunduğunu belirterek, "AB savunma konusundaki çabalarını önemli ölçüde artırıyor ve sanırım hepimiz bunu memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

AB'nin 20 Mart'ta açıkladığı savunmada 2030 hedefli yeni yol haritası Beyaz Bülten'i "önemli bir dönüm noktası" olarak tanımlayan Rutte, "Şimdi bunun uygulanmasında daha yakın bir işbirliği için sabırsızlanıyoruz. AB ayrıca, Ukrayna'yı desteklemede daha büyük bir rol oynamayı hedefliyor." diye konuştu.

Rutte, tüm müttefiklerin yük paylaşımını adil biçimde yapması gerektiğini vurgulayarak, "ABD'nin güçlü transatlantik ittifakımıza olan bağlılığının devam etmesi, güvenliğimizin temel taşı olmayı sürdürüyor." değerlendirmesini yaptı.

Genel Sekreter, Lahey zirvesinde Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki bağların güçlendirilmesi, NATO'yu daha güçlü, yükün daha adil paylaşıldığı ve caydırıcılığı daha yüksek bir ittifak haline getirmenin tartışılacağını vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'dan Rusya'yı barışa zorlama çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha da basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Barışın önündeki engel Ukrayna değil. Biz ABD'nin teklifini kabul ettik." diyen Sibiha, dün Rusya'nın Harkiv bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenlediğini ifade etti.

Sibiha, "Şimdi kimin barış ve kimin savaş istediğinin açık olduğunu düşünüyorum. Rusya'yı barışa zorlamalıyız." dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında dün toplanan NATO-Ukrayna Konseyi'nde verimli tartışmalar yapıldığını aktaran Sibiha, müttefiklerden birlik ve destek mesajı aldığını ifade etti.

Bakan Sibiha, "Çabaların nasıl hızlandırılacağının tarifi çok basit: ABD'nin katılımı ve liderliği." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ilk kez bir NATO toplantısına katıldığını anımsatan Sibiha, "Rusya üzerindeki baskıyı artırmak, saldırmaya devam etmesi halinde ödeyeceği bedeli artırmak çok önemli. Bunun için yeterli aracımız var. Yaptırımlardan, dondurulmuş varlıklardan, daha fazla izolasyondan bahsediyorum." diye konuştu.

Dün başlayan toplantıya ABD'deki Donald Trump yönetiminin Dışişleri Bakanı Marco Rubio ilk kez katılıyor.

Rubio, toplantı girişinde yaptığı açıklamada Avrupalı müttefiklerin savunmaya daha fazla harcama yapması ve skalayı gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarması gerektiği mesajlarını verdi.

Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Fidan, dün Rubio'nun da aralarında olduğu birçok mevkidaşı ile ikili görüşmeler de yaptı.