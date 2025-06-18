TÜRKSAT’ın ev sahipliğinde, kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek olan "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu", 19 Haziran 2025 Çarşamba günü Ankara ATO Congresium’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin uydu ve uzay teknolojileri alanındaki gelecek vizyonunu şekillendirecek forum, sektördeki stratejik gelişmeleri ve iş birliği fırsatlarını gündeme taşıyacak.

Bakanlar ve Sektör Liderleri Forumda Konuşacak

Etkinliğin açılış konuşmalarını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay yapacak. Ayrıca, Lockheed Martin’in eski yöneticisi Mesut Çiçeker, küresel uydu teknolojileri perspektifinden önemli değerlendirmelerde bulunacak.

Türksat 7A Projesi İçin İş Birliği Protokolü İmzalanacak

Forum kapsamında, TÜRKSAT ile UDHAM (Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi) arasında “Türksat 7A Projesi İşbirliği Protokolü” imzalanacak. Protokole, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun huzurunda, TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek ve UDHAM Başkanı Selami Yazıcı imza atacak.

Yeni Nesil GEO Uydular Türkiye'nin Vizyonunu Belirleyecek

Forumun ilk oturumu olan "Yeni Nesil GEO Uydular: Teknoloji, Yerlilik ve Türkiye'nin Gelecek Vizyonu", TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay moderatörlüğünde gerçekleşecek. Oturumda, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay, ASELSAN ve CTech yöneticileri, Türkiye’nin yerli uydu üretim kabiliyetleri ve teknolojik atılımları üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Takım Uydular Ekosistemi Gündemde

İkinci oturumda, LEO ve MEO yörüngelerindeki takım uyduların oluşturduğu yeni ekosistem konuşulacak. "Takım Uydular: Ekosistem, Uygulamalar ve Geleceğin Bağlantısı" başlıklı oturumda, TÜRKSAT, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Roboteye temsilcileri söz alacak.

Uydu ve Mobil Ağların Geleceği Tartışılacak

Forumun son oturumu olan "Çoklu Ağların Sinerjisi: Uydu ve Mobil Haberleşmenin Geleceği", BTK Başkan Yardımcısı Beytullah Kuşçu moderatörlüğünde yapılacak. ULAK Haberleşme, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone yöneticileri, 5G ve ötesi teknolojilerde uydu ve mobil haberleşme entegrasyonunun geleceği hakkında görüşlerini paylaşacak.

Türksat 6A Mühendislerine Teşekkür Belgeleri Verilecek

Etkinlik kapsamında ayrıca, Türksat 6A Projesi'nde görev alan mühendis ve teknik uzmanlara teşekkür belgeleri takdim edilecek. Forum, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın genel değerlendirme konuşmasıyla sona erecek.