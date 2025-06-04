Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yeniden Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Kurum sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile Cumhur İttifakı adayı olarak Meclis Başkanlığına tekrar seçilen Sayın Numan Kurtulmuş’u tebrik ediyor; görevinde başarılar diliyorum. Gazi Meclisimize, ülkemize, milletimize hayırlı olsun."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile Cumhur İttifakı adayı olarak Meclis Başkanlığına tekrar seçilen Sayın Numan Kurtulmuş’u tebrik ediyor; görevinde başarılar diliyorum.



Gazi Meclisimize, ülkemize, milletimize hayırlı olsun. — Murat KURUM (@murat_kurum) June 3, 2025