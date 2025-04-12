

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve eşiyle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansı’nın “Global İletişim Ortağı” olduğu ve NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen forumda gerçekleştirdiği temaslara ilişkin bilgi verdi. Paylaşımda, Filistin Başbakanı ve eşiyle gerçekleştirdiği görüşmeden kareler de yer aldı.

Diplomasinin barışa ulaşmada en etkili araçlardan biri olduğuna inandıklarını vurgulayan Göktaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Filistin halkının onurlu, bağımsız bir gelecek kurabilmesi adına uluslararası toplumun üzerine düşen ortak sorumluluklar vardır. Türkiye olarak, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın inşası için her ortamda ve her şartta Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.”

Ayrıca, Bakan Göktaş forum kapsamında ikili temaslarını da sürdürdü. Bu çerçevede Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Shaya Mohsin Al-Zindani ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler, sosyal politikalar ve ülkeler arası iş birliği olanakları ele alındı.