Türkiye’nin ilk kadın ilahiyatçısı, akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Bahriye Üçok, suikast sonucu yaşamını yitirmesinin üstünden 35 yıl geçti. Laiklik, kadın hakları ve İslam tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Üçok, 6 Ekim 1990 tarihinde evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Bahriye Üçok kimdir?

Trabzon’da 1919 yılında dünyaya gelen Bahriye Üçok, eğitim hayatına Ordu’da başladı, ardından Kandilli Kız Lisesi'nde öğrenim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Orta Çağ Türk-İslam Tarihi ile Devlet Konservatuvarı Opera Bölümünü tamamladı. 1953 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Üçok, bu alanda görev alan ilk kadın akademisyen olarak tarihe geçti.

1957 yılında tamamladığı "İslam Tarihinde İlk Sahte Peygamberler" adlı doktora teziyle İslam dünyasında sahte peygamber hareketlerini akademik olarak inceleyen ilk isimlerden biri oldu. Akademik yaşamında İslam’da kadın, kadın hükümdarlar ve İslam’ın erken dönemlerine ışık tutan çalışmalar yaptı.

Siyasi hayatı

1971 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından Cumhuriyet Senatosu’na kontenjan senatörü olarak atanan Üçok, 1983’te Halkçı Parti'den Ordu milletvekili olarak seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde laiklik, kadın hakları ve irtica gibi konularda aktif görev alan Üçok, bu konular hakkında çözüm önerileri sundu. Açık sözlülüğü ve kararlı duruşu nedeniyle sık sık tehditler alan Üçok, görüşlerini açıklamaktan hiçbir zaman geri durmadı.

Suikastı radikal örgüt üstlendi

6 Ekim 1990’da Ankara’daki evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu yaşamını yitiren Üçok’un ölümünü önce "İslami Hareket" adlı bir örgüt üstlendi. Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamalarında suikastın arkasında Tevhid-Selam adlı bir başka radikal örgütün olduğu tespit edildi.

Bahriye Üçok, laiklik mücadelesi, kadın hakları savunuculuğu ve İslam tarihi üzerine çalışmalarıyla geniş bir kesim tarafından saygıyla anıldı.