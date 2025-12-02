MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK/KCK elebaşı Bese Hozat’ın son günlerde gündeme gelen sözlerine sert tepki gösterdi. Hozat, yaptığı açıklamada Türkiye’nin “savaş politikalarını derinleştirdiğini” iddia etmiş, bunun “ağır sonuçları olacağı” yönünde ifadeler kullanmıştı. Güvenlik ve siyasi çevrelerde tepkiyle karşılanan bu çıkış, örgüt çizgisini savunan tehdit içerikli bir mesaj olarak değerlendirilmişti.

Bahçeli, yazılı açıklamasında Hozat’ın söylemlerini “tarihin, millet vicdanının ve kayıtların önünde apaçık ve tartışmasız suçlar” olarak nitelendirip, bu tür çıkışların Türkiye’de bir karşılığı olmadığını vurguladı.

“Türkiye Cumhuriyeti devleti böyle ucuz çıkışlara değer vermez. Ülkenin doğru yönde ilerleyişine taş atmaya çalışanların oyunları boşa çıkacaktır” diyen Bahçeli, terör örgütünün söylemleri üzerinden kaos çıkarmaya çalışanların heveslerinin kursaklarında kalacağını belirtti.

Bahçeli’nin sözleri, terör örgütü yöneticilerinin son dönemde artan mesajlarına verilen en net siyasi yanıtlardan biri olarak kayda geçti.