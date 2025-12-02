Sözcü Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, bir muhabirin Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin sorusunu yanıtladı.

Dujarric, 'Sivillere ve enerji altyapısı da dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırıların nerede gerçekleşirse gerçekleşsin uluslararası hukuk uyarınca yasaklandığını yineliyoruz.' ifadesini kullandı.

BM'nin gerilimin azaltılmasını istediğini vurgulayan Dujarric, kalıcı barışı sağlayabilecek 'acil, tam ve koşulsuz ateşkesi' desteklediğini dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirildiği bildirilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Bakanlığın 30 Kasım'daki açıklamasında ise gemiyle ilgili çeki operasyonunun devam ettiği, geminin Türkeli Limanı'na yanaştırılmasının planlandığı belirtilmişti.

Gemi, özel bir firmaya ait römorkör refakatinde Karadeniz'de bulunduğu alandan çekilerek dün Karadeniz'in Sarıyer hizasında açık bölgeye ulaşmıştı.