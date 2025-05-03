Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“81 yıl evvel milliyetçiliği gönüllerinde bayraklaştıran bir avuç cesur dava insanı; inancın ve iradenin timsali olarak sivrilmiş, karanlıkları yaran fikir ve eylem aydınlığının burcu olmuştur.”

Bahçeli, 3 Mayıs 1944 olaylarında yaşanan baskı, zulüm ve işkencelere rağmen Türk milliyetçilerinin milli ve manevi değerlerinden taviz vermediğini ifade ederek, o dönemin kahramanlarının bugün de ilham kaynağı olduğunu belirtti. Merhum Alparslan Türkeş’in ve 23 şuurlu Türk milliyetçisinin gayri milli akımlara karşı verdiği mücadeleye de özel vurgu yaptı.

"Milliyetçilik Faşizmle Karıştırılamaz"

Bahçeli, milliyetçiliğin faşizm ya da ırkçılıkla özdeşleştirilmesine sert tepki göstererek, bu yaklaşımları “milletin ruh köküne yabancılaşmak” olarak değerlendirdi. Türk milliyetçiliğinin birleştirici, özgürlükçü ve çağdaş değerlerle uyumlu bir düşünce sistemi olduğunu ifade etti:

“Milliyetçilik geleceğin rehberi, demokrasinin teminatı, ekonomik gelişmenin motorudur.”

“Türk Milliyetçiliği Bağımsızlığın ve Egemenliğin İfadesidir”

Bahçeli açıklamasında, milliyetçiliğin özünde bölücülük ya da ayrımcılık olmadığını, bilakis birlik, kardeşlik ve millet olma bilincini taşıdığını vurguladı. Milliyetçiliği basit sloganlara indirgeyen çevrelere karşı da dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Bahçeli, fikrin vakar ve vefa ile yaşatılması gerektiğini ifade etti.

“Milliyetçiliği sloganlarda arayanlara, ucuz ve hamasi ezberlere itibar edilmemelidir.”

"Başbuğ Türkeş ve 3 Mayıs Kahramanlarını Rahmetle Anıyoruz"

Bahçeli mesajını, 3 Mayıs 1944 olaylarında yer alan tüm kahramanları ve ülkü şehitlerini anarak tamamladı:

“Başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, 3 Mayıs 1944 olaylarının kahramanlarını, dava ve ülkü şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.”