Alkolik bir baba ile büyüyen, 13 yaşında babasını kaybetmesinin ardından alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olan M.G. (38), uzun yıllar bağımlılıkları yüzünden ruhsal, fiziksel ve ailevi problemler yaşadı.

Bağımlılık yüzünden suç olaylarına da karışan, çoğu kez uyuşturucu maddeleri ve alkolü bırakmaya çalışan ancak başarısız olan M.G, 2 yıl önce gördüğü Yeşilay broşürüyle hayatını değiştirmeye karar verdi.

Başvurduğu Yeşilay sayesinde 2 yılda bağımlılıktan uzak bir yaşam süren, bu sayede bir işe girerek çalışma fırsatı bulan M.G, uyuşturucu ve alkolden uzak yeni bir hayata başladı.

M.G, AA muhabirine, artık alkol ve uyuşturucu kullanmadığını, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı yüzünden şiddete eğilimli bir insana dönüştüğünü dile getiren M.G, bağımlılıkla mücadelede en önemli şeyin teslimiyet olduğunu vurguladı.

M.G. Yeşilay sayesinde kendisine değer verdiğini belirterek, "Bu benim kırılma anımdı. Ben bu yaşa geldim. Hayatımın hiçbir döneminde kendim için bir şey yapmadığım gibi, çevremde, aileme, çocuklarıma da herhangi bir şey yapmadığımı fark ettim." dedi.

Artık hayatın sorumluluklarını alabildiğini, kendisine, ailesine ve çevresine faydalı olduğunu anlatan M.G, şöyle konuştu:

"Bu bir bağımlı birey için çok kolay olabilecek bir şey değil. Hayatımdaki en büyük problem neydi? Güler yüz ve sevgi. Bunlar bir bağımlı için çok önemli şeyler. Burada herkes beni güler yüzle karşılıyor. Beni burada kimse yargılamadı. Ben zaten kendi yaşadığım şehirde çok dışlanmış bir bireyim. Beni insanlar gördüklerinde yolunu değiştiriyorlar ama ben burada bütün geçmişimle bugün burada bir kabullenme süreci yaşadım."

"Ben çok büyük bir ailenin bir parçasıyım"

M.G, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ndeki uzmanların desteğiyle yaşadığı şehri de değiştirdiğini, ev ve iş bulma ile sosyal aktiviteler hakkında da yardımcı olduklarını dile getirdi.

Kendisini iyileşmekte olan bağımlı birey olarak tanımlayan ve her zorlandığında iyileşme danışmanına ulaştığını, sorunlarını paylaştığını ifade eden M.G, "Ben çok büyük bir ailenin bir parçasıyım. Bu yaşıma kadar yardım istemiş bir birey değildim ama bugün yardım istemenin beni hayatta ne kadar diri tuttuğunu görebiliyorum." diye konuştu.

M.G, yıllarca sokaklarda sevgi aradığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendimi kabullendirme ihtiyacı aradım ve onlara inandım. O zaman bu düşüncelerime inandım ve kendimi hep oralarda tuttum ama bugün baktığımda diyebileceğim şu olabilir, bunların hepsi bir yalan, bir illüzyon, gerçek olmayan kafamda kurduğum bir hayat. Bağımlıların ailelerine tutunmaları, yardım istemeleri gerekiyor. Aile desteğini unutmamaları gerekiyor. Benim ilk gördüğüm broşürde 'Yeşilay varsa hayat var' yazıyordu. Ben bu hayatı gerçekten buldum. Ben 43 kiloda, pipetle beslenen bir insandım ve bugün bu kelimeleri konuşabilecek fiziksel, akılsal bir sağlığım var. Ben burada yaşama sevincimi buldum. Korkulacak hiçbir şey yok. Eğer gerçekten bağımlılıktan dolayı hayatınız yönetilemez bir haldeyse lütfen Yeşilay, YEDAM bu tür kuruluşlara yardım isteyip oralara gidin."