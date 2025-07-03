Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, 3 Temmuz 2011’de başlatılan ve kulübü hedef alan şike soruşturmasının 14. yıldönümünde bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Yıldırım, açıklamasında hem sürecin yarattığı travmaya hem de camianın gösterdiği duruşa dikkat çekti.

“Bu Saldırı, Daha Büyük Bir Hainliğe Giden Yoldu”

Yıldırım, 3 Temmuz sürecinin yalnızca kendilerini değil, tüm Fenerbahçe camiasını hedef aldığını vurgulayarak, “3 Temmuz 2011’de, şahsım ve yönetici arkadaşlarım nezdinde, tüm camiamızı hedef alan o hain kumpas üzerinden tam 14 yıl geçti. Camiamıza yönelik bu menfur saldırı, aslında daha büyük bir hainliğe giden bütünün bir parçasıydı" ifadelerini kullandı.

“Sarı-Lacivert Duvar Buna Müsaade Etmedi”

Yıldırım, Fenerbahçe camiasının sergilediği direnişe dikkat çekerek, “Ancak sarı-lacivert duvar buna müsaade etmedi. 3 Temmuz, Fenerbahçelilerin şerefli direniş günüdür. Asla diz çökmedik, adalet yerine bulana dek başımız dimdik yürüdük" sözleriyle o günün kulüp tarihindeki özel yerine değindi.

“Tüm Taraftarlara Minnettarım”

Fenerbahçeli taraftarlara da özel teşekkürlerini ileten Aziz Yıldırım, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu uğurda bizimle birlikte dimdik duran, inancını yitirmeyen tüm taraftarlarımıza minnettarım.”