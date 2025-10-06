Norveç’in Forde şehrinde devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nın dördüncü gününde, Erkekler 71 kiloda yarışan milli haltercimiz Yusuf Fehmi Genç, silkmede 192 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti. Koparmada 151 kilo ile altıncı sırayı alan Genç, toplamda 343 kiloluk derecesiyle de dördüncü sırada yer aldı.

Aynı sıklette mücadele eden diğer milli sporcumuz Kaan Kahriman, koparmada 148 kilo, silkmede 180 kilo ve toplamda 328 kilo ile şampiyonayı tamamladı.

Başarıya Federasyondan Tebrik

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Yusuf Fehmi Genç’in elde ettiği başarı nedeniyle milli sporcuyu, antrenörlerini ve kulübünü tebrik etti. Ünlü, milli sporcuların uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil etmesinden duyduğu gururu ifade etti.