Kayseri'de, otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kayseri- Ankara karayolu üzerinde bulunan Himmetdede Mahallesi'nde meydana geldi. V.K.G. yönetimindeki 66 ACR 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sürücü V.K.G. ile otomobilde bulunan E.K.I.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Y.B. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA Ajansı