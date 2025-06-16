Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bölüntü Mahallesi İmamlar mevkisinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Belirlenen bölgeye, dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Ekipler, ekskavatörle kaçak kazı yapan H. A. (39), S.A. (29), M.K. (25), E.Ö. (34) , H.A. (47) , K.Z. (53), E.K. (30) ve D.S. (49) suçüstü yakaladı. 8 şüpheli gözaltına alınırken, bölgede yapılan aramada 1 el dedektörü, 1 ekskavatör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.(DHA)

Kaynak: DHA