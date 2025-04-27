HİZMET-İŞ Sendikası'nın, Altındağ Belediyesi'nde çalışan emekçilerin hak kayıplarına karşı başlattığı mücadele ve grev, Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) tarafından uluslararası dayanışma ile güçlendirildi. EPSU, sendikanın mücadelesine verdiği desteği resmi bir mektupla duyurdu.

‘Sendikal Haklara Açık Saldırı’

EPSU Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan imzasıyla gönderilen mektupta, Altındağ Belediyesi'nde yaşanan olayların, sendikal haklara açık bir saldırı olarak değerlendirildiği ifade edildi. Goudriaan, haksız işten çıkarılmaların, sendikal hak ihlallerinin ve eylem çadırına yapılan fiziki saldırıların, ILO Sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna dikkat çekti.

‘Yalnız Değilsiniz’

EPSU'nun 24 Nisan 2024 tarihli dayanışma mektubunda, Altındağ Belediyesi'ndeki emekçilerin mücadelesine başarılar dilendi. Mektupta, “Bu adaletsizliğe karşı verdiğiniz mücadelede yalnız değilsiniz. Talepleriniz karşılanana kadar yanınızda olmaya, sesinizi yükseltmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Altındağ Belediyesi’ne Kınama Mektubu Gönderildi

EPSU, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye gönderdiği bir diğer mektubunda, belediye yönetiminin sendikal özgürlüklere karşı gerçekleştirdiği uygulamaları endişeyle izlediklerini belirtti. Mektupta, işten çıkarılan 46 sendika üyesinin derhal işe iade edilmesi talep edilirken, fiziki saldırılar da şiddetle kınandı.

İşe İade ve Özür Talebi

EPSU, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 87 nolu Örgütlenme Özgürlüğü ve 98 nolu Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak, sendika üyelerinin haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Altındağ Belediyesi yönetiminden, işten çıkarılan çalışanların görevlerine iade edilmesi ve saldırılar nedeniyle özür dilenmesi talep edildi.

Müzakere Masasına Çağrı

EPSU, mektubunda, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'yi sendika ve meslektaşlarıyla müzakere masasına oturmaya çağırarak, işçilerin demokratik haklarına saygı gösterilmesini talep etti.