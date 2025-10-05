ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas'a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk geri çekilme hattını kabul etti" ifadesini kullandı.

Trump, Hamas'ın da onaylaması durumunda, ‘ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini’ ve devamında esir değişimi işlemlerinin başlayacağını kaydetti. Trump ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas'ı rehinelerin serbest bırakılması konusunda ikna etmede ‘çok yardımcı’ olduğunu belirterek, "Erdoğan çetin bir adamdır ama benim dostumdur ve harika bir iş çıkardı" dedi.