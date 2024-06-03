İstanbul, Kartal Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, mahallede bulunan bir tamirhaneden test için çıkartılan 34 GIZ 077 plakalı otomobil, Kartal Caddesi'nde 34 HPY 473 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan 34 GIZ 077 plakalı otomobil park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi. Kazada 34 HPY 473 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullanılmaz hale gelen otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİLER

Kazayla ilgili konuşan Ali Ramazan Bozkurt, "Yukarıdan gelen araç çok süratliydi. Araca arkadan vuruyor. Sonrasında 6 araç hurdaya döndü. Buraya trafik ışığı ya da set yapmaları lazım. Burada sürekli kaza oluyor. Daha önce polisler de kaza yaptı burada. Buradan Çocuklar da gelip geçiyor. Burada aşırı sürat yapıyorlar" dedi.

"BELEDİYEYE BAŞVURDUK GELMEDİLER

Bölgede esnaf olan Mesut Mızrak da "Kartal Caddesi istikametinden süratli gelen otomobil, diğer araca çarptı. Çok süratliydi. Esnafım, buraya set istiyoruz. Burada büyük kazalar oluyor. 6 araba birbirine girdi. Her gün kaza oluyor. Ağır yaralı var. İlla birinin ölmesi mi gerekiyor. Biz arabanın havaya kalktığını gördük. Belediyeye başvuruda bulunduk ama gelmiyorlar" diye konuştu.

KAZAYI GÖRDÜ SON ANDA KURTULDU

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kazaya sebep olan otomobilin hızla geldiği ve otomobillere çarptığı görülüyor. Ayrıca cadde üzerinde yürüyen bir kişi, otomobilin hızla geldiğini görünce son anda kaçarak otomobillerin altında kalmaktan kurtuluyor.