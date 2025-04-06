Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüs ve yolcu hareketliliği en üst seviyeye ulaştı. 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. AŞTİ'de gün boyunca süren yoğunluk dikkat çekerken, terminalde yer yer uzun kuyruklar oluştu.

Otobüs firmaları artan talebe yetişebilmek için ek seferler düzenlerken, yoğunluğun kontrol altına alınması amacıyla terminal içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Ankara’ya dönen yolcular, otobüslerden indikten sonra evlerine ulaşmak için taksi, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını tercih ederken, bazı vatandaşlar ise aileleri ya da yakınları tarafından karşılandı.

Yetkililer, yoğunluğun özellikle akşam saatlerinde zirveye ulaştığını belirtti. AŞTİ’de herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına hem firmalar hem de yerel yönetim ekipleri koordineli çalışıyor. Ramazan Bayramı dönüş trafiğinin gece geç saatlere kadar devam etmesi beklenirken, terminaldeki yoğunluk ve hareketlilik 10 Nisan sabahına kadar süreceği tahmin ediliyor.