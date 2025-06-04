Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) iş birliğiyle hayata geçirilen “İmalat Sanayinde Kadınların Güçlenmesine Yönelik Model Geliştirme Projesi” kapsamında, 55 kadın sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik alanlarda eğitim alacak.

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’nden yapılan açıklamada, ASO-SEM’in kadın istihdamına katkı sağlayacak yeni bir projeyi uygulamaya başladığı bildirildi.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, projenin tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, kadınların sanayide daha fazla yer almasının hem toplumsal hem de ekonomik kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Tütek, “Kadınlar sanayiye, sanayi geleceğe güç katacak” dedi.

Kursiyerler Eğitim Öncesinde Firmalarla Eşleştirildi

Proje Yöneticisi Emin Çetin Haşar ise modelin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, kursiyerlerin eğitim başlamadan önce işletmelerle eşleştirildiğini ve böylece doğrudan istihdam hedefiyle eğitime başladıklarını ifade etti.

6 Haftalık Teknik Eğitim Programı Başladı

Toplam 6 hafta sürecek eğitimlerde kursiyerler; CNC tezgahları, otomasyon sistemleri, PLC programlama, elektrik pano montajı, robot kaynağı ve koordinat ölçüm sistemleri gibi teknik konularda hem teorik bilgi alacak hem de uygulamalı beceriler kazanacak.

Sanayi kuruluşlarının talepleri doğrultusunda seçilen adaylar, eğitimlerin ardından doğrudan istihdama kazandırılacak.