Ankara’nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yürütülen içme suyu, yağmur suyu ve asbest hatlarının yenilenmesi çalışmaları sonrası açık bırakılan kazı alanı, gece saatlerinde kazaya neden oldu.

Edinilen bilgilere ve vatandaşların iddiasına göre yeterli uyarı levhası ve güvenlik önlemi alınmayan kazı alanından geçen bir otomobil, yol üzerindeki çukura düştü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kazanın ardından çevrede yaşayan mahalle sakinleri, uzun süredir açık bırakılan kazı alanının ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurgulayarak ASKİ ve yetkililere tepki gösterdi.

Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını talep etti.

Olayla ilgili yetkililerin inceleme başlattığı öğrenildi.