Sıcaklık değişimlerinin psikolojik etkileri yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik faktörlere göre farklılık gösterebiliyor. Uzman Klinik Psikolog Merve Öz’e göre sıcak hava depresyon, şizofreni ve madde bağımlılığı gibi sorunları doğrudan etkileyebiliyor. Ayrıca halsizlik, isteksizlik ve tahammülsüzlük gibi durumlar da sıkça görülüyor.

Uyku Kalitesi Düşünce Ruhsal Dayanıklılık da Zayıflıyor

Sıcak havalarda uyku süresi kısalıyor ve kalitesi bozuluyor. Bu durum; dikkat eksikliği, sabırsızlık, iş performansında düşüş ve öfke kontrolünde zorluklar yaratıyor. Özellikle bipolar bozukluğu olan bireylerde bu durum mani dönemini tetiklediğini belirten Öz, Gece terleyerek uyanmak sadece rahatsızlık değil; öfke ve kaygı düzeyini de artırabilir" dedi.

Sıcak Hava Panik Atak Belirtilerini Taklit Edebilir

Sıcak hava kalp ritmini artırarak baygınlık, baş dönmesi ve nefes darlığına neden olabiliyor. Panik bozukluğu olan bireyler bu belirtileri panik atakla karıştırabiliyor. Bu yüzden belirtilerin hava sıcaklığına bağlı gelişebileceğini bilmek, panik seviyesini düşürebilir diyen Öz, "Kalp çarpıntısı ve nefes darlığı sıcaktan kaynaklı olabilir; panik bozukluğu olanlar dikkat etmeli" uyarısında bulundu.

Sıcaklıkla Artan Öfkeye Karşı Neler Yapabilirsiniz?

Yüksek sıcaklık, agresyonu ve sinirliliği artırabiliyor. Bu durum, bireylerde daha sık öfke patlamalarına yol açabiliyor. Merve Öz, öfke kontrolü için nefes egzersizleri, zihinsel imgeleme teknikleri ve düzenli egzersizi öneriyor. Öz, kafein tüketiminin sınırlandırılması da önemli bir nokta olduğunu vurguluyor.

Yaz Aylarında Ruh Sağlığını Korumak İçin Pratik Öneriler

Sıcak havalarda psikolojik dengeyi sağlamak için yaşam tarzı değişiklikleri şart olduğunu söyleyen Öz, önerileri şu şekilde sıraladı:

– 12:00–14:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçının.

– Şapka, güneş gözlüğü ve bol kıyafet kullanarak kendinizi koruyun.

– Uyku kalitesi için melisa çayı ve lavanta yağı gibi doğal destekler kullanın.

– Su oranı yüksek gıdalar tüketin, bol sıvı alın.

– Spor ve sosyal aktiviteleri sabah ya da akşam serinliğine planlayın.

– Yoğun sıcaklıklarda empati duygusunu kaybetmemeye özen gösterin.