Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların Ortadoğu'da istikrarı tehdit ettiğini vurgulayarak, kalıcı ve gerçekçi bir barış çağrısında bulundu. Arıkan, emperyalist güçlerin ateşkes girişimlerine güvenilemeyeceğini belirtti:

“Biz günübirlik ateşkesler değil, bölge ülkelerinin Türkiye öncülüğünde oluşturacağı güçlü bir birliktelik istiyoruz. Kalıcı barış için Türkiye, İran, Mısır ve Pakistan arasında bir savunma paktı kurulmalı.”

Arıkan, İsrail’in ancak güç karşısında geri adım attığını belirterek, Gazzeli direnişçilerin ve İran’ın saldırılarının İsrail’i ateşkese zorladığını ifade etti. Türkiye’nin bu süreçte aktif ve lider bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ali Babacan: “Savunma harcamaları artsın ama şeffaflıkla yapılsın”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, NATO Zirvesi’nde alınan kararlara dikkat çekerek Türkiye’nin savunma harcamalarını artırması gerektiğini ancak bunun şeffaf ve denetlenebilir biçimde yapılmasının önem taşıdığını söyledi:

“Avrupa’da uygulanan Kamu İhale Yasası Türkiye’ye de getirilirse, hem tasarruf sağlanır hem de israf önlenir. Bugün 250 bin konuta harcanan parayla 500 bin konut yapılabilirdi.”

Babacan, Türkiye’nin güçlü bir ekonomi ve savunma yapısına kavuşması için yolsuzlukla mücadele ve kaynakların etkin kullanımı gerektiğini vurguladı.

Ahmet Davutoğlu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan bölge turuna çıkmalı”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD'nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını yetersiz buldu. Türkiye'nin bu saldırılardan habersiz olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert bir diplomasi çağrısı yaptı:

“Trump’a karşı NATO’da sesinizi yükseltemediyseniz, döner dönmez bu saldırıya neden haber verilmediğini sormalıydınız. Türkiye, NATO’nun ABD-İsrail odaklı stratejik planlamasının aracı olmamalıdır.”

Davutoğlu ayrıca, Erdoğan’a çağrıda bulunarak bölge ülkelerine bir an önce diplomatik ziyaret gerçekleştirmesini önerdi:

“Gelir gelmez İran, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Suriye ve Irak'ı ziyaret edin. Türkiye bu oyunun dışında değil, içinde ve yönlendiricisi olmalıdır.”