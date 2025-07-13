Ankara, Temmuz ayının ortasında adeta kavruluyor. Son günlerde termometrelerin 39 dereceyi göstermesiyle birlikte vatandaşlar serinleyecek bir yer arıyor. Uzmanlar, sıcak hava dalgasının bir süre daha etkisini sürdüreceğini ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ankara’da 14 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 38–39 °C seviyelerinde olacak. Salı gününden itibaren kısa süreli bir serinleme bekleniyor. Sıcaklıklar hafta ortasında 33–34 °C civarına düşse de, bu durum uzun sürmeyecek. Cuma günüyle birlikte sıcaklıkların yeniden 37 °C'ye kadar çıkması bekleniyor.