EGO Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 4 Temmuz 2025 saat 11:30 itibarıyla Ankaray İşletmesi'nde meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle tüm hat boyunca tren seferleri durduruldu. Elektrik kesintisinin ardından, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla acil tahliye süreci başlatıldı.

EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, enerji kesintisinin ardından enerji sağlayıcı firma ENERJİSA ile ivedilikle iletişime geçildiği ve arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Kesintinin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yetkililer gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini duyurdu.

EGO, vatandaşlardan anlayış ve sabır beklediklerini ifade ederken, yaşanan aksaklıktan dolayı özür diledi.

Ankaray kullanıcılarının alternatif ulaşım güzergâhlarını kullanmaları tavsiye ediliyor.