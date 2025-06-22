Ankara'da yapımı devam eden yeni 19 Mayıs Stadyumu, 285 metrelik çelik çatı açıklığıyla ABD ve Çin’den sonra dünyanın en uzun açıklığa sahip 3. stadyumu olacak. Yüzde 65’i tamamlanan, 45 bin kişilik kapasiteye sahip dev kompleks; spor salonları, müze, konferans salonu ve eğitim alanlarıyla sadece bir stat değil, tam bir spor merkezi olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sporun kalbi burada atacak" dedi.

Futbol topu şeklinde inşa edilen stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve birçok branşta spor salonu da yer alacak.

"Sporun kalbi burada atacak"

UEFA ve FIFA kriterlerine göre 160 bin metrekare alan üzerine inşa edilen stadyum tamamlandığında 45 bin seyirciyi ağırlayabilecek.

Bakan Murat Kurum ile Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından stat inşaatının görüntülerini paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Projemiz tamamlandığında sporun kalbi burada atacak." ifadelerini kullandı.