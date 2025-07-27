Ankara’nın gelişen bölgelerinden Gölbaşı İncek, yeni bir konut projesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gökdemir İnşaat, bölgede 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan 1800 konutluk bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Temeli 2026 yılı Ocak ayında atılacak olan proje, 36 ayda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Projede çevre düzenlemeleri, sosyal alanlar ve altyapı hizmetleri ile birlikte bölgeye değer katılması hedefleniyor. Özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında artan güvenli yapı ihtiyacına cevap vermeyi amaçlayan proje, TOKİ’ye destek amacıyla ve sosyal sorumluluk bilinciyle geliştiriliyor.

Gökdemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gökdemir, projenin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

“Depremden etkilenen vatandaşlarımız için daha güvenli ve kaliteli yaşam alanları üretmek istiyoruz. Arsalar bize ait olduğu için maliyetleri düşürerek konut fiyatlarını da ulaşılabilir seviyeye getirdik. Bu, hem sosyal sorumluluk hem de TOKİ’nin yükünü hafifletme amacı taşıyan bir projedir. Ankara’nın en değerli lokasyonlarından biri olan İncek’te, bölge ortalamasının neredeyse yarı fiyatına konut imkanı sunuyoruz.”

Depreme dayanıklı konutlar için fore kazık temel uygulaması gibi son teknoloji inşaat tekniklerinin kullanılacağını belirten Gökdemir, projenin aynı zamanda istihdama katkı sağlayacağını da vurguladı:

“Yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayacağız. Her şeyi devletten beklemek yerine, özel sektör olarak bizler de taşın altına elimizi koymalıyız. Bu proje, kar amacı gütmeden, sosyal faydayı ön planda tutarak hazırlanıyor.”

Gökdemir ayrıca, Antalya ve Alanya’da süren projelere ek olarak, yakın zamanda İstanbul'da da benzer projeleri hayata geçireceklerini açıkladı. Hedeflerinin Türkiye'nin her noktasına ulaşarak, uygun fiyatlı, kaliteli ve güvenli konutlar üretmek olduğunu belirtti.