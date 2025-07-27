Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını sabaha kadar etkisini artırarak devam etti. Yangının sabah saatlerine kadar havadan müdahale edilmediği iddiaları kamuoyunda tepkiye neden olurken, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarımız alevlerin üzerine yöneldi. Kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız sürüyor. Yeşil Vatan için mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.”

"Gece Görüşlü Filomuz Hâlâ Yok mu?"

CHP'li milletvekilleri, gece görüş sistemine sahip hava filosunun hâlâ devreye alınmamış olmasını eleştirerek, yıllardır bu konuda yapılan uyarıların dikkate alınmadığını vurguladı. Sosyal medyada ise "Gün doğdu ama uçak yok" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.