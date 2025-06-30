Ankaragücü, “Yeniden Diriliş” mottosuyla 2025–2026 sezonu için kombine bilet satışlarını bugün itibarıyla başlattı. Taraftarlar, Maltepe Store mağazası ve passo.com.tr üzerinden biletlerini temin edebilecek.

Süper Lig’de yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen MKE Ankaragücü, 2025–2026 sezonu için kombine bilet satışlarını 30 Haziran Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla tüm taraftarlara açtı. “Yeniden Diriliş” temasıyla duyurulan kampanyada kulüp, tribünlerde birlik ve mücadele çağrısı yaptı.

Kombineler, hem kulübün resmi mağazası olan Maltepe Store üzerinden hem de www.passo.com.tr adresinden online olarak satın alınabiliyor. Taraftarlar ayrıca mağaza üzerinden Passolig kart başvurusu ve yenileme işlemlerini de gerçekleştirebilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu büyük yürüyüşte yerini al, arma için tribündeki yerini bugünden garantile. Bu sezon İmalât-ı Harbiye ruhunu tribünlerde yeniden yaşatacağız.”