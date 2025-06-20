EBRU APALAK

MKE Ankaragücü’nün ev sahipliğinde, Single Development ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreni bugün Beştepe Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Single Development’ın Kurucusu Anıl Ersoy, Ankaragücü ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasının sadece bir iş birliği değil, ortak değerler ve vizyon temelinde kurulan bir bağ olduğunu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bugün burada sadece bir sponsorluk anlaşmasını duyurmuyoruz. Ortak bir vizyonu, değeri ve hedefi birlikte imza altına alıyoruz. Bazı kulüpler vardır ki sadece sahaya çıkmaz; bir şehri, bir kültürü ve bir nesli temsil eder.”

Ersoy, köklerinin dayandığı Ankara ve Ankaragücü ile aynı yolda yürümeyi bir vefa ve sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.

“BU GÜÇ BİRLİĞİ HEPİMİZE GÜÇ KATACAK”

Ankaragücü Kulüp Başkanı Gazi Ercüment Tekin ise, Single Development’ın kulübe güç vermesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tekin, Ankaragücü olarak iş birliği yaptıkları firmaların gelişimine katkı sağlamayı misyon edindiklerini ve bu ortaklıkların hem saha içinde hem dışında kulübe güç katacağını belirtti. Single Development ile kurulan bu birlikteliğin uzun soluklu, örnek teşkil eden ve her iki tarafa da değer katacak bir iş birliği olacağına inandığını şu sözlerle ifade etti:

“Kazan kazan anlayışıyla Ankaragücü’ne destek veren firmalarımızla hem sahada hem saha dışında birlikte yol almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Single Development’ın Kurucusu Anıl Ersoy’la beraber uzun yıllar çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Firmamızın yurtdışındaki başarılarını gururla takip ediyoruz. Ülkemize kattığı değerler için teşekkür ediyorum. Ankaragücü adına bu birliktelik taraftarımız karşısında da büyük bir memnuniyetle karşılanacak. Bu birliktelikle Ankaragücü'nün ufuklarına daha aydınlık bakacağına inanıyoruz, diğer tüm firmalarımıza da örnek teşkil etmesini istiyorum. Ankaragücü, güçlü firmaların desteğiyle yoluna kararlılıkla devam edecektir. Bu güç birliğinin hem firmamıza hem de Ankaragücü’ne güç katacağına inanıyorum.”

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı. Ersoy’a, üzerinde adının yazılı olduğu Ankaragücü forması takdim edildi.