Bugün, 25 Nisan Cuma günü, Ankara’nın Kızılay ilçesinde bulunan Konur Sokak önemli bir öğrenci eylemine sahne oluyor. Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve TED Üniversitesi öğrencileri, “Gençlik Ayakta, Geleceği İçin Yürüyor!” sloganıyla bir yürüyüş düzenleyecek.

Bir araya gelen öğrenciler, gelecekleri, eğitim hakları ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını dile getirmek amacıyla Konur Sokak’ta toplanıyor. Eylemin ana amacı, gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve çözüm talebinde bulunmak.