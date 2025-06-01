Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, nefes kesen bir finalle sona erdi. Türkiye’yi turnuvada temsil eden Alves Kablo Ampute Futbol Takımı, finalde Polonya’nın güçlü temsilcisi Wisla Krakow’u 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek kupaya uzandı.

Final maçı, Ankara Aktepe Stadı’nda oynandı. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada Alves Kablo’nun gollerini şu isimler kaydetti:

David Mendes (2. ve 18. dakikalar)

Ömer Güleryüz (8. ve 28. dakikalar)

Mohcine Chrharh (9. dakika)

Alican Kuruyamaç (50+1. dakika)

Polonya temsilcisi Wisla Krakow’un tek golü ise 39. dakikada Kamil Grygiel’den geldi.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan Alves Kablo oyuncuları, şampiyonluğu saha içinde coşkuyla kutladı.

Avrupa’da Türk Takımlarının Üstünlüğü Sürüyor

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımlarının üstünlüğü dikkat çekiyor.

Bugüne kadar yapılan 6 organizasyonun 5’inde şampiyonluk kupası Türkiye’ye geldi:

2019: Ortotek Gaziler

2021 ve 2023: Şahinbey Belediyespor

2022: Etimesgut Belediyespor

2025: Alves Kablo

Geçtiğimiz yılın şampiyonu ise Polonya’dan Wisla Krakow olmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak’tan Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Alves Kablo’nun şampiyonluğu sonrası bir kutlama mesajı yayımladı. Bakan Bak, şu ifadelere yer verdi:

“Aktepe Stadında oynanan 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon olan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü’nü kutluyorum. Bize bu heyecanı yaşatan her bir sporcumuzla gurur duyuyoruz.

Elde edilen bu başarıda emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de tebrik ediyor, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü’nün başarılarının devamını diliyorum.”