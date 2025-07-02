Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi duyuruda, belirlenen saat ve güzergahlarda araç geçişinin kısıtlanacağı ifade edildi.

Saat 14.00 itibarıyla kapatılacak yollar şöyle:

• Anıt Caddesi ve bu caddeye açılan tüm sokak ve caddeler.

• Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan kısmı ve bağlantılı tüm sokaklar.

• Turgut Reis Caddesi’nin Dögol Caddesi ile Tuncer Sokak arasında kalan bölümü ve bağlantılı tüm yollar, çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

İhtiyaç halinde trafiğe kapatılacak ek güzergahlar ise şunlar:

• Kazım Karabekir Caddesi’nin Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasındaki çift yönlü kısmı ve yan bağlantı yolları.

• GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arası ve açılan sokaklar.

• Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası ve bu bölgeye açılan sokakların tamamı çift yönlü.