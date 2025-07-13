Ankara’nın Çankaya ilçesinde site içerisindeki yüksek katlı bir binanın 4’üncü katında çıkan bir yangın, panik ve korkuya neden oldu.

Binada mahsur kalanlar itfaiye aracıyla kurtarılırken, can pazarının yaşandığı yangında 1’i bebek toplam 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de dumandan etkilendi. Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Çankaya’da iki adet yüksek katlı binanın bulunduğu sitedeki bir apartmanda başladı. 24 katlı bir binanın 4’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen neden ile çıkan yangında alevler hızla yayıldı.

Daire kısa sürede alev topuna dönerken, dumanlar tüm binayı sardı. Dumandan etkilenen daire sakinleri panik ve korku ile evlerini tahliye etmeye çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

İhbarı üzerine adrese itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, öncelikle tedbir amacıyla binanın elektriğini ve doğal gaz hattını kapattı.

İtfaiye görevlileri ise yangına müdahale başlatırken, can pazarının yaşandığı binada duman nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi üst katlara yöneldi.

Bir yandan söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer taraftan da merdivenli itfaiye aracı ile mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Tahliye edilen ve dumandan etkilenen çok sayıda vatandaşa olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Aşırı derecede dumana maruz kalan kişiler ise hastanelere sevk edildi.

1’i BEBEK 3 KİŞİ ÖLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yaptığı kontrolde 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Aras Şahin (3.5 aylık), Hüsniye Çelik Şahin ve Muharrem Çetinkaya olduğu açıklandı.

Yoğun duman nedeniyle daire sakinlerinin binaya girişine izin verilmedi. İtfaiye ekipleri dumanın tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Vatandaşların ihtiyaçları için UMKE ekipleri bölgede ‘Acil müdahale çadırı’ kurdu. Yaralıların tedavilerine de burada devam ediliyor. Cumhuriyet savcılığı yangının çıkış nedeninin için soruşturma başlattı.