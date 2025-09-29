Tanıtım toplantısının en dikkat çekici anı, kral kostümü giyen özel bir ekibin sahneye çıkışı oldu. Kraliyet konseptiyle hazırlanan açılışta kral ve ekibinin sahne performansı, davetlilere unutulmaz bir atmosfer yaşattı. Konuklar hem projenin teknik ve mimari özelliklerine dair detaylı bilgi aldı hem de sıra dışı konseptin sunduğu eğlenceli sunumları izledi.

82 Bin metrekare alanda lüks yaşam

Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek semtinde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde konumlanan Jewel Premium İncek; üniversitelere, şehir merkezine ve ulaşım ağlarına yakınlığı ile dikkat çekiyor. Toplam 82 bin metrekarelik dev bir alanda yükselen proje, 3 bin m²’lik göl manzarası ve 20 bin m²’lik peyzaj alanı ile “doğa ile iç içe” bir yaşam vaat ediyor.

Her biri 4+1 konut tipinden oluşan 10 blokta toplam 1.166 daire ile dikkat çeken proje, sadece konut değil; aynı zamanda kapsamlı sosyal olanaklarıyla da öne çıkıyor. Sitede tenis kortları, spor salonları, basketbol ve futbol sahaları, yürüyüş parkurları ve peyzaj alanları bulunuyor. Bu özellikleriyle proje, hem aileler hem de yatırımcılar için modern, güvenli ve prestijli bir yaşam alanı sunuyor.

Ünsal Group’tan güçlü vizyon

Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal, törende yaptığı konuşmada şirketin 44 yıllık birikimini ve sektördeki öncü rolünü vurguladı. Ünsal, “1981 yılından bu yana inşaat sektöründe kalıcı değerler bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar binlerce aileyi konut sahibi yaptık; ticari alanlardan eğitim yatırımlarına kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. Jewel Premium İncek, Ankara’nın marka projelerinden biri olacak. 1.166 konut, ticari alanlar, sosyal tesisler ve geniş yürüyüş parkurlarıyla yeni nesil bir yaşam alanı tasarladık. Projemiz 2025 Şubat ayında başladı, 2027 sonunda tamamlanacak ve 2028’in başında yaşam fiilen başlayacak” dedi

Ünsal, ayrıca Ünsal Group’un Ankara ve Antalya’da devam eden yedi farklı proje yürüttüğünü, beş yıldızlı otel yatırımlarının yanı sıra sportif ve amatör havacılık alanında da çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Ankara’ya kazandırılan özel hava parkı ve yeni karma projelerin, şirketin kente ve ülke ekonomisine değer katma vizyonunun bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Davetlilerden büyük beğeni

Kraliyet temalı lansman, görsel şovlar, özel dekorlar ve interaktif sunumlarla katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Konuklar, proje alanında yapılan maket gösterimlerini gezerken projenin sunduğu sosyal yaşam olanaklarını yakından inceleme fırsatı buldu.