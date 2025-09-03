Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ekonomik zorluklar ile mücadele eden emekli vatandaşlara yönelik, sosyal destek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. ABB, asgari düzeyde emekli maaşı alan 76.981 vatandaşa, Başkent Kart aracılığıyla hane başı 1.500 TL ödeme yaptığını açıkladı.

Toplamda 115 milyon 471 bin 500 TL tutarında yapılan bu destek ödemesiyle, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlanması hedeflenirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sosyal yardım politikalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.