Meteoroloji, Ankara çevresinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji, Ankara çevresinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı: “Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama riski var.” dedi.

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere dayanarak önemli bir hava durumu uyarısı yayınladı. 18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 14.15’te başlayan ve akşam 18.00’e kadar sürmesi beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar, özellikle Ankara çevresinde etkili olacak.

Yetkililer, yağışların yerel olarak şiddetlenebileceğini ve bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini belirtti. Özellikle açık alanda bulunan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Kuvvetli rüzgarla birlikte etkisini gösterecek sağanak yağışların, günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için vatandaşlarımızın dikkatli olmaları önem arz etmektedir,” denildi.